الحمداني والمالكي يبحثان الملفات والشؤون المحلية التي تخص بغداد

وجاء في بيان "بحث رئيس السيد برفقة السيد وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، مع رئيس ائتلاف دولة القانون السيد جملة من الملفات والشؤون المحلية التي تخص ".

وأضاف "تناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه العاصمة، وسبل الارتقاء بالواقع الخدمي والإداري، ودعم المشاريع والاحتياجات التي تمس حياة المواطنين، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات وتحقيق تطلعات أهالي ".