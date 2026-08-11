بالصور في بغداد.. الحكومة والقضاء تطلقان حملة لاستعادة أراضي الدولة من المتجاوزين

أفاد مصدر رفيع، بانطلاق حملة من قبل الحكومة ومجلس لاستعادة أراضي الدولة من المتجاوزين في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "الحكومة والقضاء تطلقان حملة لاستعادة أراضي الدولة المتجاوزين عليها من قبل المتنفذين في ". أدناه صور توثق الحملة في بغداد..