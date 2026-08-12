التربية: مليون و200 ألف تلميذ يستعدون للالتحاق بالصف الأول الابتدائي العام المقبل

وذكرت الوزارة في بيان تابعته : "تشير إحصاءاتنا للعام الدراسي 2026-2027، الذي سينطلق في 20 أيلول المقبل، إلى التحاق نحو مليون و200 ألف تلميذ بالصف الأول الابتدائي".وأشارت إلى أن "التلاميذ هم من مواليد عام 2020 وكانون الثاني 2021، وهو عدد مقارب للعام الدراسي الماضي، ومن أعلى أعداد الالتحاق التي تُسجل في تاريخ جمهورية خلال السنوات الأخيرة".