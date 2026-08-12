اللجنة الأمنية بالنجف: طرق المحافظة مفتوحة بالكامل باستثناء محيط المرقد العتبة

وأوضح الفريق سكر في تصريح للوكالة الرسمية أن قيادة شرطة المحافظة، بالتنسيق والإسناد من تشكيلات ، نفذت خطة أمنية متكاملة لتأمين محاور الزيارة، بمشاركة مفاصل المرور والدفاع المدني وقوات الحدود والأجهزة الاستخبارية.وأشار إلى أن المحافظة تشهد توافداً كبيراً للزائرين سيراً على الأقدام من محافظات ، وبابل، والديوانية، لافتاً إلى أن ذروة الزيارة بدأت منذ مساء الثلاثاء وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء وسط توقعات بتسجيل زيارة مليونية.وأكد رئيس عدم تسجيل أي خروقات أو حالات سلبية حتى الآن، مشيراً إلى أن الخطة الأمنية تتزامن مع استنفار خدمي وصحي يشمل نشر المفارز الطبية، وعجلات الإسعاف، وتوفير المستلزمات اللوجستية، امتداداً للجهود المبذولة في تأمين المناسبات المليونية السابقة، داعياً الزائرين إلى مواصلة التعاون والالتزام بالتعليمات التنظيمية والأمنية.