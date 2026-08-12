موعد إحالة قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب

وجاء ذلك وفق بيان لإعلام كتلة الصادقون، أوضح فيه أنه خلال اجتماع والدفاع النيابية مع رئيس ، وجه الأخير بإرسال خلال أسبوعين إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية لغرض دراسته وإكماله تمهيداً لعرضه على البرلمان.وخلال الاجتماع، شدد النائب أحمد كاين الخزعلي، على ضرورة الإسراع بحسم قانون الحشد الشعبي وإكمال تشريعه.