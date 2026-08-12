العتبة العلوية: 5 ملايين زائر احيوا ذكرى وفاة الرسول (ص)

وقال الناطق باسم العتبة في مؤتمر صحفي حضره مراسل ، ان "5 ملايين زائر شاركوا في احياء ذكرى وفاة الأعظم (ص) بالنجف الأشرف"، مبينا ان "أكثر من 300 موكب عزاء شاركت في الزيارة مع 500 موكب خدمي داخل و2500 متطوع".وأضاف ان "أكثر من 250 الف وجبة طعام وزعت"، لافتا الى تخصيص 100 عجلة للتفويج العكسي".وبينت ان "5 مفارز صحية من العتبة العلوية شاركت في الزيارة".فيما اكد محافظ يوسف كناوي خلال المؤتمر ان "جميع الدوائر في المحافظة ساهمت بإنجاح الزيارة"، مثمنا "دور كل من ساهم في خدمة الزائرين".