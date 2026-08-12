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العتبة العلوية: 5 ملايين زائر احيوا ذكرى وفاة الرسول (ص)
محليات
2026-08-12 | 11:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
85 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت العتبة العلوية، اليوم الأربعاء، ان 5 ملايين زائر احيوا ذكرى وفاة
الرسول
(ص).
وقال الناطق باسم العتبة
حيدر رحيم
في مؤتمر صحفي حضره مراسل
السومرية نيوز
، ان "5 ملايين زائر شاركوا في احياء ذكرى وفاة
الرسول
الأعظم (ص) بالنجف الأشرف"، مبينا ان "أكثر من 300 موكب عزاء شاركت في الزيارة مع 500 موكب خدمي داخل
المدينة القديمة
و2500 متطوع".
وأضاف ان "أكثر من 250 الف وجبة طعام وزعت"، لافتا الى تخصيص 100 عجلة للتفويج العكسي".
وبينت ان "5 مفارز صحية من العتبة العلوية شاركت في الزيارة".
فيما اكد محافظ
النجف
يوسف كناوي خلال المؤتمر ان "جميع الدوائر في المحافظة ساهمت بإنجاح الزيارة"، مثمنا "دور كل من ساهم في خدمة الزائرين".
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