العراق يحارب زهرة النيل

وقال في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه "بعد توجيه رئيس بإزالة ، تم رصد 5 مليارات دينار لشركة للقيام بإزالة هذه الزهرة، وبدأنا فعلياً برفع هذه الزهرة من المواقع المشخصة"، مبيناً أنه "خلال الشهرين القادمين سيكون هناك إنجاز لهذا المشروع بالكامل".وأضاف: "أتابع ميدانياً أعمال إزالة هذه الزهرة، إذ تمت زيارة واطلعت على العمل برفع زهرة النيل في هذا الموقع والعمل جارٍ على قدم وساق".وأشار إلى أن "كوادر تعمل مع شركة العراق لإزالة هذه الزهرة عن نهري والفرات".