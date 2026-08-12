النجباء: لن نسلم سلاحنا وقضية المسيرات تمثيلية

وقال في تصريح متلفز تابعته ، إن "قضية حصر السلاح تستهدف سلاح المقاومة فقط بإملاءات أمريكية صهيونية".وذكر أن "المعلومات التي تحدثت عن محاولة اغتيال علي فالح قصة لا نصدقها والهدف منها تأليب الرأي العام ضد فصائل المقاومة"، مشيرا الى ان "قضية ضبط المسيرات التي أعلنتها الجهات الرسمية، هي تمثيلية مفبركة ولا أساس لها من ".واكد ان "هناك 25 ألف كردي إيراني يتم تسليحهم أمريكيا وبرعاية القيادات الكردية العراقية بالإقليم"، لافتا الى ان "هناك 15 ألف مقاتل من حزب في بأسلحة متوسطة وثقيلة".وأوضح أن "الزعامات الكردية رفضت تسليم سلاح البيشمركة ورفضت حتى النقاش حول الموضوع"، متسائلا "لماذا لا يتحدث أحد عن هذا السلاح والإصرار على سلاح المقاومة".واكد أن "الاتفاقات الاقتصادية مع نقلت من الاحتلال العسكري إلى الاحتلال الاقتصادي".