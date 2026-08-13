العراق يغادر الموجة الخمسينية واقل حرارة 41.. لا صيف يوم الاثنين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحوا حارا في عموم البلاد مع بعض الغيوم في والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الشمالية و تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم السبت سيكون صحوا حارا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في و مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية عن اليوم السابق".واضافت ان "طقس يوم الاحد سيكون صحوا حارا في عموم البلاد مع بعض الغيوم في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية و مقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلا في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق"، مشيرة إلى أن "طقس الاثنين سيكون صحوا حارا في عموم البلاد مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط الى (40) كم مسببه تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الشمالية والوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".