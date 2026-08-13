شمول العمليات الجراحية وخدمات الأشعة بالضمان الصحي

وقال مدير عام التابع للوزارة أحمد في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته إن "الهيئة ستتحمل نسبة 90 بالمئة من تكلفة العمليات الجراحية التي يجريها المرضى المضمونون والمسجلون ضمن قاعدة بيانات الهيئة، إضافة إلى تحملها 75 بالمئة من تكاليف الخدمات الإشعاعية المختلفة للشريحة ذاتها".وبين أن "الهدف من تغطية نسب التكاليف للخدمات الطبية المذكورة، يأتي بهدف تقليل الأعباء المالية عن كاهل المريض، إضافة إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ودعم التكافل، إضافة إلى تحسين جودة والصحية المقدمة للمرضى المضمونين في القطاعين العام والخاص ، علاوة على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بمجال الخدمات الطبية".وأشار عبيد إلى "وجود متابعة على تطبيق هذه الإجراءات وتقييم لمستوى الخدمات التي تقدمها الأجنحة الخاصة بالمستشفيات الحكومية وأداء الضمان الصحي ضمنها من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمريض المضمون ومتابعة آلية تنفيذ بطاقة الضمان الصحي خلال إجراء العمليات الجراحية والاستشارية وغيرها" .