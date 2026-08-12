الداخلية تعلن فتح باب التقديم الى كلية الشرطة في بغداد

أعلنت ، عن فتح باب التقديم للدورة (73) في الأولى ببغداد لخريجي الدراسة الإعدادية.

وقالت الوزارة في بيان، "تعلن عن فتح باب التقديم للدورة (73) الأولى (للذكور فقط) لخريجي الدراسة الإعدادية بفروعها (العلمي، الأدبي، الصناعي، التجاري) للعام الدراسي (2025-2026) الدور الاول فقط للفترة من (13/ 8 /2026 ) ولغاية (19 /8 /2026 )".

وكشف البيان عن شروط وضوابط التقديم وهي أن "يكون عراقيا بالولادة (من أبوين عراقيين بالولادة) ومن اصل غير أجنبي وحائزا على شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها (العلمي – الأدبي – الصناعي – التجاري) وبنسبة (95 %) لخريجي العلمي والأدبي و(5 %) صناعي والتجاري".



وتضمنت الشروط أن "يكون عمر المتقدم لا يقل عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة ويجوز قبول المنتسبين من قوى الأمن الداخلي بعمر لا يزيد عن (25) سنة، والطول (168) سم فأكثر وعرض صدره (80) سم فأكثر".

كما تضمنت أن "يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدنية والفحص الطبي والمقابلة النهائية والاختبارات المقررة (بنجاح)".

وحدد البيان المعدلات المرشحة للقبول حسب الفرع الدراسي بواقع الحد الأدنى للقبول بحسب الفرع وهي "الفرع العلمي والادبي (70%) فأعلى، والفرع الصناعي والتجاري (80%) فأعلى".