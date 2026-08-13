بغداد.. القبض على متهم ابتز فتاة الكترونياً بالجرم المشهود

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت قيادة شرطة ، من خلال دوريات نجدة الأول من إلقاء القبض على متهم أبتز فتاة إلكترونيا وتم ذلك بعد قيام الفتاة بطلب النجدة من الدوريات بسبب تعرضها للابتزاز، حيث تم نصب كمين محكم للمتهم، أسفر عن إلقاء القبض عليه اثناء استلامه مبلغ من الضحية".وتابعت، أنه "تم تسليمه إلى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".