وزير المالية يوجه بمضاعفة الجهود لإنجاز موازنة برامج تستوفي التزامات الدولة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "وزير المالية ، أجرى زيارة إلى دائرة الموازنة، تابع خلالها سير العمل في إعداد موازنة البرامج والأداء المقبلة".واطلع الوزير على "ما تم إنجازه في إعداد الموازنة، وسير الاجتماعات الفنية مع الوزارات والدوائر الحكومية لمراجعة احتياجاتها وتدقيق بياناتها المالية، بما ينسجم مع الأولويات المحددة للموازنة المقبلة".وأكد "أهمية إعداد تقديرات مالية واقعية تستند إلى الاحتياجات الفعلية للدولة والمجتمع، وتأخذ في الاعتبار المتغيرات المالية والاقتصادية والظروف الإقليمية، بما يتيح توجيه الموارد نحو الأولويات والاستحقاقات الأساسية، ويعزز قدرة الموازنة على التعامل مع تلك المتغيرات".وشدد على "مضاعفة الجهود لاستكمال الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء، وربط تخصيص الموارد بالأهداف والنتائج ومؤشرات الإنجاز، مع ضمان أن تضع الموازنة المقبلة في مقدمة أولوياتها الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة".