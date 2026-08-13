مجلس النواب يرفع جلسته

وأنهى المجلس خلال جلسته بحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية، "تقرير ومناقشة مقترح لقانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980، كما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية والحكومة الفيدرالية ".وشهدت الجلسة كذلك إنهاء "القراءة الأولى لمشروع قانون لقانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970".ولعدم تحقق نصاب ثلثي أعضاء ، أجّل البرلمان النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب إلى جلساته المقبلة.وأشارت الدائرة الإعلامية في وقت سابق، الى ان "عدد النواب الحاضرين بلغ 199 نائباً ".