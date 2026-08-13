مكتب السيد السيستاني يحدد موعد غرة ربيع الاول

وذكر المكتب في بيان ورد لـ ، ان "مكتبُ (دام ظلّه) في الأشرف يعلن أن يوم غدٍ الجمعة هو المكمّل لشهر صفر".وتابع، ان "يوم السبت الموافق (١٥-٨-٢٠٢٦ م) هو الأول من شهر ربيع الاول لعام ١٤٤٨ للهجرة".