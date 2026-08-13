وزير النقل يعفي مدير مكتبه بعد حادثة الطائرة المتجهة الى إسطنبول

قرر وزير النقل وهب ، الخميس، إعفاء مدير مكتبه على خلفية حادثة إجبار طائرة ركاب متجهة إلى إسطنبول على العودة الى .

وقال مصدر مطلع في حديث لـ ، "وزير النقل قرر إعفاء مدير مكتبه على خلفية حادثة إجبار طائرة ركاب متجهة إلى إسطنبول على العودة". وكانت طائرة ركاب عراقية متجهة الى مدينة إسطنبول عادت الى ، وتضاربت الأنباء بشأن السبب بعد مزاعم عن بلاغ يتعلق بمسافرة.