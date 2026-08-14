ضبط عجلة محملة بمواد معدة للتهريب في منفذ زرباطية

وقال المتحدث باسم الهيئة، ، في بيان ورد لـ ، إن "عملية الضبط تمت في نقطة البحث والتحري خارج الجمركي"، لافتاً إلى أن "العجلة كانت تحمل مادتي (عكس بلاستك وأنابيب تأسيس)".وأضاف أن "تدقيق المعاملة المنجزة أظهر وجود تلاعب في وصف البضاعة، بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية الحقيقية، الأمر الذي تسبب بهدر في المال العام".وأشار إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالة العجلة إلى مركز شرطة جمرك ، لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة بدرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".