الأسبوع القادم يغير معادلة اب

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت، سيكون صحواً على عموم، ودرجات الحرارة مقاربة عما سجل في اليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الأحد، سيكون صحواً في عموم البلاد ودرجات الحرارة مقاربة عما سجل في اليوم السابق".وأضافت ان "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في "، مشيرة الى ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".