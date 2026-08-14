القبض على متهم قام بسرقة أحد الجوامع في الانبار

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "بإشراف مباشر ومتابعة من قبل قائد الواء الحقوقي عادل ، تمكنت مفارز شعبة مكافحة إجرام التابعة لقسم مكافحة إجرام شرق من إلقاء القبض على المتهم (ي. ح. ض. م.)، لقيامه بسرقة أحد الجوامع في قضاء الكرمة".وتابعت، ان "عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص وتفعيل الجهد الفني والاستخباري، ومراجعة المراقبة، مما أسفر عن تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات العراقي، لينال جزاءه العادل وفق القانون".