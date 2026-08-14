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الزيدي يشدد على ضرورة الإسراع في أتمتة المنافذ الحدودية وإنهاء الفساد والتلاعب
محليات
2026-08-14 | 09:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
254 شوهد
شدد رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم الجمعة، على ضرورة الإسراع في أتمتة المنافذ الحدودية وإنهاء الفساد والتلاعب.
وذكر مكتب
الزيدي
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس
مجلس الوزراء
القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، أجرى زيارة إلى مقر هيئة المنافذ الحدودية، وحيّا عبر دائرة تلفزيونية، مديري المنافذ الحدودية والعاملين فيها"، مثمناً "جهودهم ودورهم الكبير في حماية سيادة البلد واقتصاده، وضمان سلامة المواطنين".
واكد، أن "المنافذ الحدودية تمثل واجهة الدولة وبوابتها الاقتصادية والأمنية والسيادية"، مشدداً على "ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية، وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب".
ووجه، "بربط جميع المنافذ بمنظومة إلكترونية محكمة، وتقديم موقف يومي متكامل عن حركة العمل والإيرادات، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في إدارة المناف
ذ الحدودية".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بأن "تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتياً، مع استقطاع الرسوم الضريبية والكمركية ابتداءً وقبل إجراء التحويلات، فضلاً عن استقطاع أجور الخدمة التي يتم تخصيصها لأغراض تأهيل وتطوير المنافذ".
وأكد أن "مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه"، مشدداً على أن "تهريب
المخدرات
والأدوية، والتحايل على الأجهزة المختصة، وغيرها من أشكال التهريب، تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع وتقتل أبناء الشعب العراقي، ولن يكون هناك تساهل مع مرتكبيها".
من جانبه، استعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية
عمر عدنان الوائلي
"
مشروع طريق التنمية
وأهميته، عقب توقيع اتفاق الشروع بتنفيذه مع الجانب التركي"، موضحاً "مسارات الطريق بجانبيه السككي والبري، وإمكانات ربطه عبر
سوريا
والسعودية، فضلاً عن محطات الربط مع المحافظات العراقية".
كما استعرض الوائلي "جهود تطوير عمل المنافذ الحدودية، وفي مقدمتها تفعيل نظام إلكتروني محكم للترانزيت، والربط مع نظام الأسيكودا، ومعالجة المنافذ غير الرسمية، وضبط عمليات التحويل المالي، ومكافحة تهريب المخدرات، ومراجعة الإعفاءات الكمركية، ومكافحة تزوير الوصولات الضريبية".
وأوضح رئيس هيئة المنافذ الحدودية لرئيس مجلس الوزراء "الارتفاع في الإيرادات الكمركية خلال العام الحالي، بعد اعتماد آلية إلكترونية محكمة لضبط حركة الشاحنات، وتأهيل عدد من المنافذ الحدودية للارتقاء بمستوى خدماتها، بما يعزز قدرتها على حماية
الاقتصاد الوطني
".
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