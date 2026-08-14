مخفية بين الحشائش.. ضبط 5 كغم من المخدرات في مدينة الفاو بالبصرة

وذكر بيان للقيادة ورد لـ ، انه "من خلال المراقبة المستمرة بالكاميرات الحرارية والتفتيش الميداني، تمكنت قوات الحدود من ضبط (5) كغم من نوع ".وأشارت الى ان "المخدرات كانت مخفية بين الحشائش على ضفة في ضمن قاطع الفوج الثالث لواء حدود السواحل".