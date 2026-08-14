الوائلي يكشف عن أبرز توجيهات الزيدي خلال زيارته لهيئة المنافذ

وقال الوائلي في بيان ورد لـ ، أن "هيئة المنافذ الحدودية تشرفت بزيارة رئيس علي فالح ، وبرفقته للقوات المسلحة".واضاف أن "اشادة القائد العام للقوات المسلحة بالجهود التي تبذلها هيئة المنافذ الحدودية ورئيسها الفريق ، في حوكمة الإجراءات ومراقبة جميع المنافذ الحدودية، والتي أثمرت إلى تعظيم الإيرادات وضبط عمليات التهريب بكافة اشكاله".وتابع أن "الزيارة تضمنت العديد من التوجيهات التي صدرها وأبرزها الاتي:١- دعم كوادر الهيئة ومفارزها الضابطة للمخالفات بمكافئات ماليه عند ضبط عمليات تلاعب بالمال العام.٢-التأكيد على مكافحة تهريب بكافة اشكاله وتفعيل عمليات التفتيش والرقابة.٣-تعظيم الإيرادات من خلال تدقيق وصف البضاعة ومطابقته مع الرسوم المستحقة.٤-تعزيز كادر الهيأة بضباط ومراتب من ملاك من الدورات الحديثة التخرج.٥-الضرب بيد حديد على كافة المتورطين في عمليات التلاعب والتزوير والتهريب.٦-تكامل وتناقل البيانات التجارية عبر الحوكمة الإلكترونية مع دول الجوار والعالم من اجل مطابقة البيانات.٧-اتخاذ إجراءات غير مسبوقة في مكافحة الفساد وتقييم الموظفين والضباط والمراتب من الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية.٨-رفع مستوى التبادل التجاري والترانزيت مع دول الجوار والعالم.٩- الاستعداد وتهيأة كافة المتطلبات لمشروع التنمية وتأهيل وأعمار وتوسعة المنافذ لتحقيق هذا الهدف المهم والإستراتيجي.١٠-متابعة عمليات التحويل المالي بالتنسيق مع البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وبتواصل مباشر مع ".واختتم: "نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لرئيس مجلس الوزراء لزيارته إلى مقر هيئة المنافذ الحدودية، حيث تعد هذه الزيارة الداعمة والمساندة لعمل المنافذ، ذات الأثر الكبير بتحفيز ورفع معنويات الضابط والموظفين والمنتسبين لتقديم أفضل ما لديهم من جهود لتعزيز دورها في حماية العراقي".