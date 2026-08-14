التربية توضح حقيقة مشروع سياج الـ400 مليون: أوقفناه ولم يدخل حيز التنفيذ

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، في بيان، إن المشروع كان واحداً من مجموعة مشاريع مقترحة طُرحت خلال فترة حكومة تصريف الأعمال، بناءً على طلبات الجهات المختصة في الوزارة.وأضاف أن وزير التربية الحالي ، وبعد تسنّمه مهامه، وجّه بإيقاف العمل بهذه المشاريع، ومن بينها مشروع السياج، مشيراً إلى أنه لم يستكمل أي إجراءات فنية أو تعاقدية بشأنه.وأكد السيد أن الوزير وجّه أيضاً بالمحافظة على إيرادات ، وفق التعليمات المعتمدة، وبما يضمن توجيه موارده لتحقيق أهدافه وخدمة القطاع التربوي.