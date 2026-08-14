شبكات تتجاوز 485 كم.. تقدم العمل بمشروع مجاري حي النداء في النجف

وذكرت المديرية أن المشروع يتضمن تنفيذ منظومة متكاملة لشبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار، فضلاً عن إنشاء محطة رفع واحدة.ويشمل المشروع تنفيذ 190 كم من شبكات مياه الأمطار و295 كم من شبكات مياه الصرف الصحي الثقيلة، ليصل إجمالي أطوال الشبكات إلى 485 كم.وأكدت المديرية أن كوادرها الهندسية والفنية تواصل العمل لإنجاز المشروع وفق المواصفات الفنية المعتمدة والتوقيتات الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي وتلبية احتياجات سكان حي النداء.