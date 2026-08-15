اربع محافظات تسجل نصف درجة الغليان وضيف غير مرحب به يتسبب بانخفاض الحرارة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الاثنين سيكون صحوا على العموم مع ظهور بعض الغيوم في والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وقليلاً في المنطقة الشمالية"، مشيرة الى ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية تنشط الى (45) كم/س في بعض الأماكن مسببة تصاعد غبار محلي فيهما، في حين تكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".