بالصور.. حادث مروع في الموصل وسقوط ضحايا

وقال المصدر لـ ، ان "حافلة تقل مواطنين بينهم نساء وأطفال وكبار سن، تعرضت الى حادث اصطدام على طريق الموصل-بغداد قرب مفرق الحضر، ما أدى الى انقلابها".وأضاف ان "الحادث أدى الى واصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية وفرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث لنقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثث الضحايا الى الطب العدلي".