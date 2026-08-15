السيد الصدر يطلق حملة "سبع سنابل"

وقال في بيان ورد لـ ، "لازال مشروع البنيان المرصوص صامدا امام مغريات الدنيا وملذاتها، فلازال مع الفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة وكل ذي حاجة".وأضاف "لازال البنيان المرصوص نافعا في المجتمع من ناحية التبرعات المالية التي اجد من المصلحة تفعيلها (فالصدقة تدفع البلاء) عن وشعبه، ولا زال يخوض غمار الثقافة والتعليم ومحو الامية، فجزاء القائمين عليه باحسن الجزاء".وادناه نص البيان: