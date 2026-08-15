الإعلام الأمني تصدر توضيحا بشان حصر السلاح

وقال معن في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " يعد جزءاً من القوات المسلحة العراقية، ويخضع منتسبوه للقوانين العسكرية النافذة"، مشدداً على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يستهدف الجهات الخارجة عن إطار المؤسسات الأمنية".وأشار معن، الى أن "الجهات المشمولة بحصر السلاح هي التي تقع خارج إطار المؤسسات الأمنية للدولة"، مبيناً أن "الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة العراقية، وبحسب قانون رقم 40 لسنة 2016، يخضع جميع منتسبيه للقوانين العسكرية النافذة".وأضاف أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة يأتي للتأكيد على عدم وجود قيادة موازية أو قيادة أخرى تستخدم السلاح خارج إطار الدولة"، مشدداً على أن "الحشد الشعبي هو جزء من المنظومة الأمنية".