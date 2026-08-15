هيئة الإعلام تمنع ظهور إعلامي سعودي في القنوات العراقية لمدة 30 يوما

أصدرت والاتصالات، اليوم السبت، قرارًا بمنع ظهور الإعلامي السعودي حسن ظافر الشهري في القنوات العراقية لمدة 30 يوما.وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة، فإن "قرار المنع جاء بعد مخالفة المادة 3 من الباب الثاني الخاص بالمواد الكاذبة والباطلة".نص الوثيقة أدناه: