وقال الغرابي في منشور له على ، إن الاجتماع أسفر عن دعم مبادرة " تستاهل"، إلى جانب تبني مشروع "الديوانية عاصمة الزراعية"، وتحويله إلى برنامج حكومي يتضمن مشاريع زراعية وصناعات تحويلية وبنى تحتية ودعماً للفلاحين والمزارعين.وأضاف أن وجّه بتشكيل لجنة حكومية عليا خاصة بالمحافظة، تتولى متابعة المشاريع المتوقفة والمتلكئة ومعالجة المعوقات ورفع التوصيات إلى الجهات التنفيذية المختصة، فضلاً عن إعداد رؤية تنموية تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والاستثمار وتوفير فرص العمل.وأشار الغرابي إلى صدور توجيه لوزير المالية بإطلاق مبلغ إجمالي قدره تريليون دينار، يخصص منه 650 مليار دينار لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات لتمويل المشاريع المتوقفة والمستمرة التي تعاني نقص التمويل، فيما يخصص 350 مليار دينار لتسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين.وبيّن أن الاجتماع تناول أيضاً أبرز مشكلات المحافظة، ومنها الفساد والمحاصصة وتلكؤ المشاريع وضعف الرقابة، مؤكداً تسليم كتب ووثائق قال إنها تتضمن أدلة بشأن هذه الملفات.وأكد الغرابي أن الهدف هو الانتقال بمطالب الديوانية من مرحلة الوعود والمقترحات إلى مشاريع وبرامج ممولة، بما يسهم في تحسين واقع المحافظة الخدمي والاقتصادي والزراعي.