إصابة ضابط ومنتسب باشتباك مع مطلوب في الديوانية

وقال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العقيد محمد علي الحسون في بيان، إن "قوة من أبطال والمؤثرات العقلية، بإشراف مدير المديرية وعدد من الضباط والمنتسبين، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين بقضايا ".

وجاءت العملية وفق الناطق "عقب متابعة وجهد أمني مميز تخلله اشتباك مسلح مع المتهم أسفر عن إصابة ضابط برتبة مقدم وأحد المنتسبين أثناء أداء واجبهما".

وأضاف "رغم الإصابة، واصل أبطال واجبهم بشجاعة وتمكنوا من السيطرة على الموقف وإلقاء القبض على المطلوب وضبط كمية من المواد المخدرة بحوزته".