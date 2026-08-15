في الديوانية.. تواصل أعمال تنفيذ مشروع مجاري غماس

للمجاري، السبت، عن تواصل اعمالها في تنفيذ مشروع مجاري غماس في .

وقالت المديرية في بيان، "بمتابعة مباشرة من مدير عام للمجاري المهندس (عماد توفيق آل ميرزا) تواصل الكوادر الهندسية والفنية في المديرية أعمال تنفيذ مشروع مجاري قضاء غماس في ".

ويتضمن المشروع وفق البيان "تنفيذ شبكات للمياه الثقيلة والأمطار بطول 120 كم وإنشاء 5 محطات رفع مشتركة فضلاً عن وحدة معالجة مركزية بطاقة تصميمية تبلغ 15 ألف م³/يوم".

وأضاف البيان "يسهم المشروع في تعزيز البنى التحتية وتحسين الواقع الخدمي والبيئي في القضاء والحد من آثار التلوث"، مشيرا الى "حرص المديرية العامة للمجاري على انجاز المشروع وفق المواصفات الفنية المعتمدة وفي اطار التوقيتات الزمنية المحددة خدمة للمواطنين الكرام من ابناء المحافظة".