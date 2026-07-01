الرافدين يباشر بصرف رواتب المتقاعدين

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، انه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر تموز عن طريق ادوات الدفع الالكتروني".وأضاف ان "ذلك يشمل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري"، مشيرا الى انه "بامكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".