الأنبار تعتمد التقديم الإلكتروني حصراً لدور واطئة الكلفة وتلغي الاستلام المباشر للمعاملات

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور مؤيد ، لـ ، إن "القرار جاء تنفيذاً لتوجيهات الدبوس، بهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف أعباء المراجعات عن المواطنين".وأضاف الدليمي أنه "سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة نشر رابط التقديم الرسمي عبر المواقع والصفحات الحكومية المعتمدة؛ لضمان تنظيم عملية التقديم بشكل إلكتروني كامل".