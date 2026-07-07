التعليم تستحدث برنامج الدبلوم العالي في مراكز طيف التوحد

ويوصف اضطراب طيف التوحد، وهو من الأمراض التي انتشرت مؤخرأ، بأنه اضطراب نمائي عصبي يحتاج إلى فهم دقيق وخطط واضحة، وتعاون منظم بين الأسرة والمركز والمدرسة والجهات الصحية والتربوية والاجتماعية.وقال استشاري علوم العلاج النفسي والعصبي في مركز البحوث النفسية التابع للوزارة، عادل الصالحي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "استحداث الدبلوم المهني العالي في المركز، يأتي استناداً إلى توصيات للتوعية والإرشاد المجتمعي، والتابعة لمكتب ".وأشار الى انه "سيتم تطبيق البرنامج بمركز اضطراب التوحد بالتنسيق والتعاون بين مركز البحوث النفسية والباراسيكولوجي التابع التابع للتعليم، وبين والشؤون الاجتماعية، والجامعة العراقية، لتوحيد خاص ببرامج مراكز اضطراب التوحد في عموم البلاد ".وتابع ان "الدبلوم المهني العالي في اضطراب طيف التوحد، من أهم الخطوات التي ستعتمد بمراكز اضطراب التوحد، وخطوة وطنية مهمة في مسار تنظيم العمل بهذا الملف الإنساني والعلمي، لإحداث طفرة نوعية من حدود الجهود الفردية، إلى فضاء التأهيل المهني المنظم في مراكز والمحافظات"، لافتا الى ان "برنامج الدبلوم العالي المهني، يمثل بداية مهمة لبناء لغة مهنية مشتركة، تقلل العشوائية، وتدعم في الوقت ذاته جودة الخدمة في مراكز طيف التوحد، ما سيسهم في توفير حماية للطفل من الممارسات غير الدقيقة".وأكد أن "البرنامج سيُعتمد بدءاً من شهر أيلول المقبل".