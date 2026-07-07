التعليم تستحدث برنامج الدبلوم العالي في مراكز طيف التوحد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الطريق الى الكأس
من
06:30 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إسبانيا تهزم البرتغال وتتأهل لربع نهائي كأس العالم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-569343-639190054544413009.jpg
التعليم تستحدث برنامج الدبلوم العالي في مراكز طيف التوحد
محليات
2026-07-07 | 03:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
41 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
استحدثت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
، برنامج الدبلوم المهني العالي في مراكز اضطراب طيف التوحد، إسهاماً منها بتوحيد الرؤى في البرامج التطويرية الخاصة بالفئة، واعتماد
بروتوكول
علاج موحد في عموم البلاد.
ويوصف اضطراب طيف التوحد، وهو من الأمراض التي انتشرت مؤخرأ، بأنه اضطراب نمائي عصبي يحتاج إلى فهم دقيق وخطط واضحة، وتعاون منظم بين الأسرة والمركز والمدرسة والجهات الصحية والتربوية والاجتماعية.
وقال استشاري علوم العلاج النفسي والعصبي في مركز البحوث النفسية التابع للوزارة، عادل
عبد الرحمن
الصالحي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "استحداث الدبلوم المهني العالي في المركز، يأتي استناداً إلى توصيات
اللجنة الوطنية الدائمة
للتوعية والإرشاد المجتمعي، والتابعة لمكتب
رئيس الوزراء
".
وأشار الى انه "سيتم تطبيق البرنامج بمركز اضطراب التوحد بالتنسيق والتعاون بين مركز البحوث النفسية والباراسيكولوجي التابع التابع للتعليم، وبين
وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية، والجامعة العراقية، لتوحيد
بروتوكول
خاص ببرامج مراكز اضطراب التوحد في عموم البلاد ".
وتابع ان "الدبلوم المهني العالي في اضطراب طيف التوحد، من أهم الخطوات التي ستعتمد بمراكز اضطراب التوحد، وخطوة وطنية مهمة في مسار تنظيم العمل بهذا الملف الإنساني والعلمي، لإحداث طفرة نوعية من حدود الجهود الفردية، إلى فضاء التأهيل المهني المنظم في مراكز
بغداد
والمحافظات"، لافتا الى ان "برنامج الدبلوم العالي المهني، يمثل بداية مهمة لبناء لغة مهنية مشتركة، تقلل العشوائية، وتدعم في الوقت ذاته جودة الخدمة في مراكز طيف التوحد، ما سيسهم في توفير حماية للطفل من الممارسات غير الدقيقة".
وأكد أن "البرنامج سيُعتمد بدءاً من شهر أيلول المقبل".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
وزير التعليم العالي يقرر معالجة حالات الطلبة في مواد الامتحان التقويمي
09:21 | 2026-06-15
الصحة تطلب احصاء خريجي كليات الطب من التعليم العالي لغرض تعيينهم
12:55 | 2026-06-06
التعليم تعلن قبول أكثر من 5 آلاف طالب أجنبي على برنامج "ادرس في العراق"
05:14 | 2026-05-08
التعليم توجه بإيقاف استحداث الجامعات والكليات الأهلية
08:30 | 2026-06-30
التعليم
العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
اللجنة الوطنية الدائمة
وزارة التعليم العالي
مكتب رئيس الوزراء
الشؤون الاجتماعية
اللجنة الوطنية
التعليم العالي
جامعة العراقي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل الانخفاض في العراق.. آخر تحديث لأسعار الصرف
اقتصاد
33.81%
03:59 | 2026-07-06
الدولار يواصل الانخفاض في العراق.. آخر تحديث لأسعار الصرف
03:59 | 2026-07-06
ليس لـ"ضيق الوقت".. "الأخبار" تكشف أسباب إلغاء تشييع الخامنئي في بغداد
محليات
26.45%
05:00 | 2026-07-06
ليس لـ"ضيق الوقت".. "الأخبار" تكشف أسباب إلغاء تشييع الخامنئي في بغداد
05:00 | 2026-07-06
في اسواق بغداد واربيل.. تراجع جديد بسعر صرف الدولار
اقتصاد
22.2%
09:37 | 2026-07-05
في اسواق بغداد واربيل.. تراجع جديد بسعر صرف الدولار
09:37 | 2026-07-05
اسعار جديدة للدولار امام الدينار العراقي
محليات
17.55%
09:40 | 2026-07-06
اسعار جديدة للدولار امام الدينار العراقي
09:40 | 2026-07-06
المزيد
أحدث الحلقات
الطريق الى الكأس
الفيفا في قفص الاتهام.. كيف تحول الطرد إلى مكسب أمريكي؟ - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٦ | 2026
14:15 | 2026-07-06
الطريق الى الكأس
الفيفا في قفص الاتهام.. كيف تحول الطرد إلى مكسب أمريكي؟ - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٦ | 2026
14:15 | 2026-07-06
نشرة أخبار السومرية
٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-06
نشرة أخبار السومرية
٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-06
Live Talk
شغف يبدأ من النجوم - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-06
Live Talk
شغف يبدأ من النجوم - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-06
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-06
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-06
عشرين
الزيدي بين مهمتين .. جندي الإصلاح وضابط السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٤ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-05
عشرين
الزيدي بين مهمتين .. جندي الإصلاح وضابط السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٤ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-05
استديو Noon
استديو نون 5-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-05
استديو Noon
استديو نون 5-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-05
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
صباحكم أحلى مع سلمى
الكلام في الظهر 2-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-02
صباحكم أحلى مع سلمى
الكلام في الظهر 2-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-02
الأكثر مشاهدة
الطريق الى الكأس
الفيفا في قفص الاتهام.. كيف تحول الطرد إلى مكسب أمريكي؟ - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٦ | 2026
14:15 | 2026-07-06
الطريق الى الكأس
الفيفا في قفص الاتهام.. كيف تحول الطرد إلى مكسب أمريكي؟ - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٦ | 2026
14:15 | 2026-07-06
نشرة أخبار السومرية
٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-06
نشرة أخبار السومرية
٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-06
Live Talk
شغف يبدأ من النجوم - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-06
Live Talk
شغف يبدأ من النجوم - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-06
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-06
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-06
عشرين
الزيدي بين مهمتين .. جندي الإصلاح وضابط السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٤ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-05
عشرين
الزيدي بين مهمتين .. جندي الإصلاح وضابط السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٤ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-05
استديو Noon
استديو نون 5-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-05
استديو Noon
استديو نون 5-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-05
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
صباحكم أحلى مع سلمى
الكلام في الظهر 2-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-02
صباحكم أحلى مع سلمى
الكلام في الظهر 2-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-02
اخترنا لك
توسيع دائرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستيعاب العاطلين
03:06 | 2026-07-07
مازال الربيع مسيطرا عليها.. محافظة عراقية تخرج من موجة الحرارة الاربعينية
02:48 | 2026-07-07
النزاهة تضبط مسؤولين في كهرباء الديوانية دفعا مبالغ مالية لقاء منحهما مناصب حكومية
02:43 | 2026-07-07
مصرف ايلاف الاسلامي: موقع اجنبي نشر تقريرا تضمن ادعاءات عارية عن الصحة
16:09 | 2026-07-06
كربلاء تعطل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل
15:52 | 2026-07-06
النجف تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل
15:22 | 2026-07-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.