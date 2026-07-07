مازال الربيع مسيطرا عليها.. محافظة عراقية تخرج من موجة الحرارة الاربعينية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً على العموم مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".واضافت أن "طقس أيام الخميس والجمعة والسبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة، باستثناء يوم السبت، إذ ستشهد ارتفاعاً قليلاً ".