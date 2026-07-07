صور بعدسة السومرية.. كربلاء تتهيأ لاستقبال جنازة السيد علي الخامنئي

وقال مراسل ، ان المواكب الحسينية باشرت استعداداتها للمشاركة في مراسم الاستقبال، بالتزامن مع انتشار واسع للقوات الأمنية وتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين انسيابية حركة الزائرين والمشاركين، فضلاً عن مشاركة تشكيلات في الإجراءات التنظيمية والخدمية.وأشار إلى أن الجهات المختصة أكملت خططها الخاصة بالمراسم، وسط توقعات بتوافد أعداد كبيرة من المشاركين إلى مدينة .