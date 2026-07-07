الشيخ حمودي يشارك في استقبال جثمان السيد خامنئي

شارك رئيس ، باستقبال جثمان المرشد الإيراني السابق في .

وقال في بيان، "بعزيمة الإيمان ووفاء .. يشارك الجموع المؤمنة في الاستقبال المهيب لجثمان الإمام الخامنئي( قده)".

ووصل الى ، مساء الثلاثاء، جثمان المرشد الإيراني السابق لتشييعه في .