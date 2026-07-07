السجن 10 سنوات لموظف اختلس أكثر من مليار في نينوى

وذكرت الهيئة في بيان، أنَّ محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الأولى، أصدرت قرار حكمٍ حضورياً يقضي بإيقاع عقوبة السجن لمُدَّة عشر سنواتٍ على مُوظَّفٍ في إحدى محطَّات تعبئة الوقود الحكوميَّة في ؛ على خلفيَّة اختلاسه مبلغاً قدره (١,١٧٤,٢٨٧,٠٠٠) مليار دينارٍ، مُبيّنةً أنَّ المبلغ المُختلس يُمثّلُ مجموع ما تمَّ بيعه من المُشتقَّات النفطيَّة في المحطة لشهري آب وأيلول من العام ٢٠٢٥.وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بحقّ المُدان وفقاً لأحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات.