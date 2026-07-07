رئيس البرلمان ووزير المالية يبحثان آليات إعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2027

وقال لرئيس ، في بيان ورد لـ ، إن "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم الثلاثاء، وزير المالية ".وأضاف أن "الجانبين ناقشا سبل تعزيز الأداء المالي والإداري لعمل الوزارة، وآليات إعداد مشروع لعام 2027".