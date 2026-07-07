تزامناً مع تشييع السيد الخامنئي.. رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، ان "رئيس علي فالح وجّه بتعطيل الدوام الرسمي، ليوم غد الأربعاء".وأضاف البيان، ان ذلك "تزامناً مع مراسم تشييع جثمان المرجع الديني، مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله العظمى السيد الخامنئي".