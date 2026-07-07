القنصل الإيراني في كربلاء: مراسم استقبال جثمان السيد الخامنئي سيستقبلها بزشكيان والزيدي في مطار النجف

أعلن القنصل الإيراني في ، اليوم الثلاثاء، أن مراسم استقبال جثمان السيد علي الخامنئي في ستُقام بحضور الرئيس الإيراني ، ورئيس الوزراء العراقي ، إلى جانب كبار المسؤولين في البلدين.



وفي وقت سابق، وصل الرئيس الإيراني، ورئيس الوزراء العراقي علي فالح الى .

وقال القنصل، إن "مراسم الاستقبال الرسمية ستشهد مشاركة وفد رفيع المستوى من الجانبين العراقي والإيراني"، مؤكداً أن "الاستعدادات الخاصة بالمراسم أُنجزت وفق البرنامج المعد لاستقبال الوفد الرسمي".وفي وقت سابق، وصل الرئيس الإيراني، ورئيس الوزراء العراقي علي فالح الى .