مجلس الخدمة يباشر إجراءات قانونية بحق نائبة اتهمته بالفساد الإداري والمالي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ورود ملونة
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إسبانيا تهزم البرتغال وتتأهل لربع نهائي كأس العالم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-569358-639190137158088201.png
مجلس الخدمة يباشر إجراءات قانونية بحق نائبة اتهمته بالفساد الإداري والمالي
محليات
2026-07-07 | 05:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
436 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
اعلن
مجلس الخدمة الاتحادي
، اليوم الثلاثاء، المباشرة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق عضو
مجلس النواب
سميه الغلاب بعد مزاعم وجود فساد
مالي
واداري داخل المجلس.
وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المجلس يستنكر التصريحات التي أدلت بها النائب
سميعة الغلاب
خلال ظهورها على شاشة قناة
الرشيد
الفضائية يوم الاثنين الموافق 6 /7 /2026، والتي تضمنت جملة من الادعاءات والاتهامات بحق رئيس
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
، وفي مقدمتها الادعاء بأن مباشرة
رئيس المجلس
لمهامه قبل أداء اليمين القانونية تُعد مخالفة للقانون، فضلًا عن إطلاق مزاعم بوجود فساد
مالي
وإداري داخل المجلس".
وتابع أن "هذه التصريحات لا تنسجم مع الوقائع الثابتة ولا مع المراكز القانونية الناشئة بموجب القرارات الرسمية النافذة، إذ إن مباشرة رئيس المجلس لمهامه لم تكن تصرفًا منفردًا أو إجراءً مخالفًا للقانون، وإنما جاءت استنادًا إلى
قرار مجلس الوزراء
القاضي بتكليفه، وإلى الموقفين الرسميين الصادرين عن
الأمانة العامة
لمجلس الوزراء ووزارة المالية، اللذين أكدا بصورة صريحة مشروعية استمراره في ممارسة مهامه بوصفه مكلفًا بقرار من
مجلس الوزراء
إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وهو موقف قانوني رسمي لا يجوز إغفاله أو تجزئة مضمونه بما يؤدي إلى استخلاص نتائج تخالف حقيقته القانونية."
واعرب المجلس: "عن بالغ استغرابه من إغفال السيدة النائب لوقائع جوهرية كانت على بينة منها، وفي مقدمتها أن رئيس المجلس لم يمتنع يومًا عن أداء اليمين القانونية، بل اتخذ جميع الإجراءات التي تقع ضمن حدود مسؤوليته لاستكمالها، وأن عدم أدائها لم يكن ناشئًا عن إرادته أو تقصيره، وإنما بقي مرتبطًا بعدم تحديد موعد لذلك من قبل الجهة المختصة، رغم وجود مخاطبات رسمية من قبل المجلس (ومطالبات نيابية) للإسراع في تحديد موعد أداء اليمين".
واشار المجلس، بحسب البيان الى "تحرك
الدائرة القانونية
باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تجاوزه أو إساءته إلى المجلس أو إسناده وقائع غير صحيحة من شأنها الإضرار بسمعته ومكانته، احتكامًا إلى القانون وحفاظًا على الحقوق والمؤسسات الدستورية".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
مجلس النواب يُباشر القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم
07:49 | 2026-04-19
المالكي يدعو مجلس النواب الى التريث في إقرار قانون "خدمة العلم الإلزامية"
05:25 | 2026-04-22
مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم
08:47 | 2026-04-19
16 مرشحاً.. مجلس النواب يباشر إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية
07:00 | 2026-04-11
مجلس الخدمة
محلي
البرلمان
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
مجلس الخدمة الاتحادي
مجلس الخدمة العامة
الدائرة القانونية
قرار مجلس الوزراء
الأمانة العامة
السومرية نيوز
وزارة المالية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل الانخفاض في العراق.. آخر تحديث لأسعار الصرف
اقتصاد
33.52%
03:59 | 2026-07-06
الدولار يواصل الانخفاض في العراق.. آخر تحديث لأسعار الصرف
03:59 | 2026-07-06
ليس لـ"ضيق الوقت".. "الأخبار" تكشف أسباب إلغاء تشييع الخامنئي في بغداد
محليات
26.34%
05:00 | 2026-07-06
ليس لـ"ضيق الوقت".. "الأخبار" تكشف أسباب إلغاء تشييع الخامنئي في بغداد
05:00 | 2026-07-06
في اسواق بغداد واربيل.. تراجع جديد بسعر صرف الدولار
اقتصاد
21.91%
09:37 | 2026-07-05
في اسواق بغداد واربيل.. تراجع جديد بسعر صرف الدولار
09:37 | 2026-07-05
الدولار مستمر بالانخفاض وأسعار جديدة مختلفة عن الامس
اقتصاد
18.23%
03:54 | 2026-07-07
الدولار مستمر بالانخفاض وأسعار جديدة مختلفة عن الامس
03:54 | 2026-07-07
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-07
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-07
الطريق الى الكأس
الفيفا في قفص الاتهام.. كيف تحول الطرد إلى مكسب أمريكي؟ - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٦ | 2026
14:15 | 2026-07-06
الطريق الى الكأس
الفيفا في قفص الاتهام.. كيف تحول الطرد إلى مكسب أمريكي؟ - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٦ | 2026
14:15 | 2026-07-06
نشرة أخبار السومرية
٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-06
نشرة أخبار السومرية
٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-06
Live Talk
شغف يبدأ من النجوم - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-06
Live Talk
شغف يبدأ من النجوم - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-06
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
صباحكم أحلى مع سلمى
حلم وتحقق 6-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-06
صباحكم أحلى مع سلمى
حلم وتحقق 6-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-06
طل الصباح
سيرة Celine Dion 6-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-06
طل الصباح
سيرة Celine Dion 6-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-06
عشرين
الزيدي بين مهمتين .. جندي الإصلاح وضابط السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٤ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-05
عشرين
الزيدي بين مهمتين .. جندي الإصلاح وضابط السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٤ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-05
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-07
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-07
الطريق الى الكأس
الفيفا في قفص الاتهام.. كيف تحول الطرد إلى مكسب أمريكي؟ - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٦ | 2026
14:15 | 2026-07-06
الطريق الى الكأس
الفيفا في قفص الاتهام.. كيف تحول الطرد إلى مكسب أمريكي؟ - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٦ | 2026
14:15 | 2026-07-06
نشرة أخبار السومرية
٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-06
نشرة أخبار السومرية
٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-06
Live Talk
شغف يبدأ من النجوم - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-06
Live Talk
شغف يبدأ من النجوم - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-06
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
استديو Noon
استديو نون 6-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-06
صباحكم أحلى مع سلمى
حلم وتحقق 6-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-06
صباحكم أحلى مع سلمى
حلم وتحقق 6-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-06
طل الصباح
سيرة Celine Dion 6-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-06
طل الصباح
سيرة Celine Dion 6-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-06
عشرين
الزيدي بين مهمتين .. جندي الإصلاح وضابط السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٤ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-05
عشرين
الزيدي بين مهمتين .. جندي الإصلاح وضابط السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٤ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-05
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
اخترنا لك
"تحت الشمس".. مواطنون يشتكون من إغلاق دائرة الضريبة في بابل (فيديو)
07:23 | 2026-07-07
تاكيدا لما نشرته السومرية.. قضاء الفاو يخاطب المحافظة التدخل لاطلاق سراح صيادين احتجزتهم الكويت
07:18 | 2026-07-07
ضوابط وأسس القبول في معاهد الفنون الجميلة للدراسة الصباحية
07:01 | 2026-07-07
في الأنبار.. إيرادات المنافذ تصل إلى 109 مليارات دينار خلال شهر واحد
06:59 | 2026-07-07
الكشف عن صفقة فساد في وزارة الدفاع ضحيتها تريليون و600 مليار دينار
06:05 | 2026-07-07
عمليات بغداد تصدر 7 إرشادات عاجلة للمواطنين
05:53 | 2026-07-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.