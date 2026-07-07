توسيع دائرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستيعاب العاطلين

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، أسامة مجيد ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة تواصل تنفيذ وتطوير برامجها الخاصة بريادة الأعمال، عبر تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى متابعة المشاريع من خلال مدربي حاضنات الأعمال المنتشرين في والمحافظات، لتقديم الإرشاد الفني والاستشارات اللازمة لأصحاب المشاريع وضمان استدامتها وتطويرها".وأضاف الخفاجي أن "الوزارة كثفت جهودها بالتنسيق مع لمبادرة ريادة، بهدف تطوير بيئة ريادة الأعمال في "، مشيراً إلى أن "هذا التعاون أسفر عن إعداد ورقة عمل تتضمن رؤية الوزارة لدعم المشاريع الريادية وآليات تعزيزها، فضلاً عن مقترحات لتوسيع فرص الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما ينعكس إيجاباً على سوق العمل".وبيّن أن "الوزارة تنظر إلى المشاريع الريادية بوصفها ركيزة أساسية في مواجهة تحديات البطالة، من خلال تشجيع ثقافة العمل الحر، ودعم المبادرات الشبابية، وتمكين أصحاب الأفكار الابتكارية من تحويل مشاريعهم إلى مشاريع إنتاجية تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة".وأكد الخفاجي أن "حجم التحدي في سوق العمل يستدعي توسيع برامج التدريب والتأهيل المهني، إلى جانب دعم المشاريع الريادية باعتبارها خياراً عملياً لاستيعاب الباحثين عن العمل وخلق فرص حقيقية للشباب".