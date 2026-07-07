الخطوط الجوية تباشر غدا أولى الرحلات بين البصرة وباكو

وقال مدير عام الشركة مناف في بيان ورد ، أن "افتتاح الخط يأتي استجابةً للإقبال المتزايد على السفر خلال الموسم، ولمنح المسافرين من والمحافظات الجنوبية فرصة الوصول المباشر إلى ، إحدى أبرز الوجهات السياحية في المنطقة".وأضاف أن " ، وبتوجيه مباشر من وزير النقل الأستاذ وهب الحسني، تواصل خطواتها لافتتاح وجهات جديدة أخرى، بهدف تنويع شبكة الوجهات وتعزيز خيارات السفر أمام المواطنين".