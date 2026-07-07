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الخطوط الجوية تباشر غدا أولى الرحلات بين البصرة وباكو
محليات
2026-07-07 | 04:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
139 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
اعلنت
الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
، اليوم الثلاثاء، تشغيل رحلاتها الجوية المباشرة بين
البصرة
وباكو، بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا، ضمن خططها لتوسيع شبكة وجهاتها الدولية وتلبية الطلب المتزايد على السفر.
وقال مدير عام الشركة مناف
عبد المنعم
في بيان ورد
السومرية نيوز
، أن "افتتاح الخط يأتي استجابةً للإقبال المتزايد على السفر خلال الموسم، ولمنح المسافرين من
محافظة البصرة
والمحافظات الجنوبية فرصة الوصول المباشر إلى
باكو
، إحدى أبرز الوجهات السياحية في المنطقة".
وأضاف أن "
الخطوط الجوية العراقية
، وبتوجيه مباشر من وزير النقل الأستاذ وهب الحسني، تواصل خطواتها لافتتاح وجهات جديدة أخرى، بهدف تنويع شبكة الوجهات وتعزيز خيارات السفر أمام المواطنين".
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