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التربية تحسم الجدل بشأن المناهج الدراسية وضوابط "المتميزين"

محليات

2026-07-06 | 06:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
التربية تحسم الجدل بشأن المناهج الدراسية وضوابط &quot;المتميزين&quot;
311 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين، أن ضوابط القبول في مدارس المتميزين والمتفوقين قيد الاكتمال وستصدر قريباً، فيما أشارت إلى عدم وجود تغييرات على المناهج الدراسية خلال العام الدراسي المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، إن "ضوابط القبول الخاصة بمدارس المتفوقين والمتميزين قيد الاكتمال وستصدر خلال الأيام القادمة، وستعتمد على نسب النجاح والسياسة التعليمية لدى الوزارة"، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية.

وأضاف، أن "الوزارة لديها مدارس جديدة للمتميزين سيتم افتتاحها في مناطق جديدة".

وفي ما يتعلق بالمناهج الدراسية، أوضح السيد، أنه "لا توجد هناك تغييرات على المناهج خلال العام الدراسي المقبل، وإنما ستكون هناك تنقيحات على المناهج الدراسية".

وبشأن توفير الكتب المدرسية، بين أن "قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخويل وزارة التربية بدعوة إلى مناقصة لطباعة الكتب، أتاح البدء بالإجراءات، وسنكون في سباق مع الوقت حتى شهر أيلول، بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء".

ولفت إلى أن "الوزارة ستطبع الكمية التي يمكن طباعتها مع رفع مستوى الجودة، ورغم أن المبالغ المخصصة هي ثلث المبالغ السابقة، لكننا نحاول الطباعة بذات الكمية"، مؤكداً ان "وزارة التربية حريصة على وصول المناهج الدراسية إلى الطلبة مع بداية العام الدراسي".
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