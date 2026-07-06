التربية تحسم الجدل بشأن المناهج الدراسية وضوابط "المتميزين"

وقال المتحدث باسم ، ، إن "ضوابط الخاصة بمدارس المتفوقين والمتميزين قيد الاكتمال وستصدر خلال الأيام القادمة، وستعتمد على نسب النجاح والسياسة التعليمية لدى الوزارة"، بحسب ما نقلت .وأضاف، أن "الوزارة لديها مدارس جديدة للمتميزين سيتم افتتاحها في مناطق جديدة".وفي ما يتعلق بالمناهج الدراسية، أوضح السيد، أنه "لا توجد هناك تغييرات على المناهج خلال العام الدراسي المقبل، وإنما ستكون هناك تنقيحات على المناهج الدراسية".وبشأن توفير الكتب المدرسية، بين أن " المتعلق بتخويل وزارة التربية بدعوة إلى مناقصة لطباعة الكتب، أتاح البدء بالإجراءات، وسنكون في سباق مع الوقت حتى شهر أيلول، بعد استحصال موافقة ".ولفت إلى أن "الوزارة ستطبع الكمية التي يمكن طباعتها مع رفع مستوى الجودة، ورغم أن المبالغ المخصصة هي ثلث المبالغ السابقة، لكننا نحاول الطباعة بذات الكمية"، مؤكداً ان "وزارة التربية حريصة على وصول المناهج الدراسية إلى الطلبة مع بداية العام الدراسي".