النقل تخصص ٤٠٠ باص و٦ قطارات لنقل المشاركين بتشييع الشهيد علي الخامنئي

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم تخصيص ٣ قطارات تنطلق من نحو و٣ من إلى كربلاء أيضا قابلة للزيادة وتعمل بنظام الذهاب والإياب".ودعت الوزارة: "جميع المشاركين الحفاظ على الانسيابية وعدم التزاحم والتنسيق مع الجهات القطاعية المعنية بملف النقل كما أن لإدارة تؤكد أن مرآئب العاصمة والمحافظات مستمرة بالعمل وهناك حالة تنظيمية عالية المستوى خلال يوم المناسبة وما ".