شاهد بالصور.. الأموال التي ضبطت خلال التحقيقات بقضية الجميلي

ووفقا لبيان القضاء الأخير الذي نشرته اليوم، ان "المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة ارتفعت لتصل إلى (127) مليار دينار و (24) مليون دولار، بالإضافة إلى العقارات والعجلات التي تم حجزها والمخشلات الذهبية المضبوطة.وأضاف أن "التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة".