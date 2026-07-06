ديالى تنضم لقائمة المحافظات المعطلة ليومي الاربعاء والخميس

وذكر بيان لديوان المحافظة، ان " وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء (8 تموز/يوليو 2026) والخميس (9 تموز/يوليو 2026) المقبلين للمشاركة في تشييع جثمان المرشد الأعلى السيد الشهيد الخامنئي".وكانت ، ، ، ، ، ، ، ، ، والديوانية قد أعلنت عن للمشاركة في تشييع السيد الخامنئي.