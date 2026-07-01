بالفيديو.. مسعفون يستعينون بسيارة مدنية لنقل مريض بدلا من سيارة اسعاف في كركوك

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السومرية نيوز – محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، استعانة ذوي احد المرضى بسيارة مدنية بعد تعذر سيارة اسعاف عبور احد الجسور في كركوك.