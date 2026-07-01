بالفيديو.. مسعفون يستعينون بسيارة مدنية لنقل مريض بدلا من سيارة اسعاف في كركوك

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الطريق الى الكأس
من
02:15 PM
الى
03:15 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في بغداد.. اعتقال مدرس انتحل صفة مضمد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-568580-639185183072250652.jpg
بالفيديو.. مسعفون يستعينون بسيارة مدنية لنقل مريض بدلا من سيارة اسعاف في كركوك
محليات
السومرية نيوز – محلي
تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، استعانة ذوي احد المرضى بسيارة مدنية بعد تعذر سيارة اسعاف عبور احد الجسور في كركوك.
2026-07-01 | 11:57
2026-07-01T11:57:34+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/on7zy33rjo5cwhxxyg4fw?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d568580%26topic%3d%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=6b64873e-65b7-4d0c-a615-447e03f53412&InitAdsBeforePlayer=1
بالفيديو.. مسعفون يستعينون بسيارة مدنية لنقل مريض بدلا من سيارة اسعاف في كركوك
36 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، استعانة ذوي احد المرضى بسيارة مدنية بعد تعذر سيارة اسعاف عبور احد الجسور في
كركوك
.
ووفقا لمقطع الفيديو، فان ذوي أحد المرضى نقلوا مريضهم من سيارة إسعاف إلى سيارة مدنية بعد تعذر عبور سيارة الإسعاف فوق
جسر
شميط.
وذكروا ان "ذلك جاء بسبب تهالك الجسر وخشية تعرضه للانهيار".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
بالفيديو.. سائق سيارة حمل يتسبب بكارثة في كركوك
12:11 | 2026-04-26
حريق يلتهم مولدتين وسيارة لنقل الكاز في كربلاء (فيديو)
09:45 | 2026-06-18
الجيش الإسرائيلي: سنقصف المرافق الطبية وسيارات الإسعاف إذا استخدمها حزب الله
03:54 | 2026-04-10
غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان توقع ضحايا بينهم مسعفون
08:19 | 2026-05-11
اسعاف
سيارة
كركوك السومرية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
كركوك
هالك
سومر
كركو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تعلن نتائج الثالث متوسط اليوم
محليات
36.69%
05:47 | 2026-06-30
التربية تعلن نتائج الثالث متوسط اليوم
05:47 | 2026-06-30
محكمة الكرخ تُصدر حكمًا بحق النائبة عالية نصيف جاسم
محليات
24.57%
06:53 | 2026-06-30
محكمة الكرخ تُصدر حكمًا بحق النائبة عالية نصيف جاسم
06:53 | 2026-06-30
خبر سار يخص كبار السن
محليات
20.89%
02:51 | 2026-06-30
خبر سار يخص كبار السن
02:51 | 2026-06-30
أسعار جديدة للدولار امام الدينار العراقي
اقتصاد
17.85%
03:43 | 2026-06-30
أسعار جديدة للدولار امام الدينار العراقي
03:43 | 2026-06-30
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة السنك التجارية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-01
ناس وناس
منطقة السنك التجارية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-01
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
الطريق الى الكأس
اللياقة البدنية تحرج المنتخب العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٢ | 2026
15:15 | 2026-06-30
الطريق الى الكأس
اللياقة البدنية تحرج المنتخب العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٢ | 2026
15:15 | 2026-06-30
نشرة أخبار السومرية
٣٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-30
نشرة أخبار السومرية
٣٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-30
Live Talk
هل سينهي الذكاء الاصطناعي زمن الشيخوخة؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-30
Live Talk
هل سينهي الذكاء الاصطناعي زمن الشيخوخة؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-30
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
صباحكم أحلى مع سلمى
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
صباحكم أحلى مع سلمى
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
طل الصباح
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
طل الصباح
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة السنك التجارية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-01
ناس وناس
منطقة السنك التجارية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-01
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
الطريق الى الكأس
اللياقة البدنية تحرج المنتخب العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٢ | 2026
15:15 | 2026-06-30
الطريق الى الكأس
اللياقة البدنية تحرج المنتخب العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٢ | 2026
15:15 | 2026-06-30
نشرة أخبار السومرية
٣٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-30
نشرة أخبار السومرية
٣٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-30
Live Talk
هل سينهي الذكاء الاصطناعي زمن الشيخوخة؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-30
Live Talk
هل سينهي الذكاء الاصطناعي زمن الشيخوخة؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-30
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
صباحكم أحلى مع سلمى
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
صباحكم أحلى مع سلمى
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
طل الصباح
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
طل الصباح
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
اخترنا لك
في بغداد.. اعتقال مدرس انتحل صفة مضمد
13:24 | 2026-07-01
الكهرباء تكشف للسومرية بالأرقام: إزالة 3800 تجاوز ومقاضاة 2008 مخالفين
13:08 | 2026-07-01
شمول أكثر من (6800) شخص من ذوي الإعاقة بالدراسات العليا
12:41 | 2026-07-01
الرافدين يباشر بصرف رواتب المتقاعدين
12:22 | 2026-07-01
الأرض تهتز 22 مرة في العراق
11:48 | 2026-07-01
بالوثيقة.. قرار من التعليم بإضافة درجات لهذه المراحل
10:24 | 2026-07-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.